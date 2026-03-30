Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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30.03.2026 12:00:03
EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG
/ Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen
Kontron AG
Linz, Österreich
- ISIN AT0000A0E9W5 -
- WKN A0X9EJ -
Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 1. Zwischenmeldung
Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 26. März bis zum 27. März 2026 insgesamt 188,327 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").
Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 188,327 Aktien.
Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.
Linz, 30. März 2026
Der Vorstand
30.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2299840 30.03.2026 CET/CEST
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