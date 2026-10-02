Kontron Aktie

21,00EUR 0,40EUR 1,94%
Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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02.10.2026 11:52:35

Kontron Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Kontron besetze in der Cybersurity eine hochattraktive Nische an der Schnittstelle der IT/OT-Konvergenz mit einem Fokus auf die mittelständische europäische Industrie, schrieb Armin Kremser. Einen "echten Trigger" sieht er allerdings erst ab 2028./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:20 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Kaufen
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
21,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
21,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Kontron 21,00 1,94% Kontron

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08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
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08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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