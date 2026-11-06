Kontron Aktie

18,67EUR -0,14EUR -0,74%
Kontron ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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06.11.2026 18:34:27

Kontron Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Technologiekonzerns in den ersten neun Monaten des Jahres sei solide gestiegen, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Erreichung der Jahresziele hänge primär davon ab, wie stark sich der überfällige Auftragsbestand im Umsatz des Schlussquartals realisiere./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Kaufen
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
19,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
18,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Kontron 18,66 -0,80% Kontron

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14:24 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
14:24 Engie Buy Deutsche Bank AG
14:23 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
13:42 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:38 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:27 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:27 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
12:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
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