Kontron Aktie
|18,75EUR
|-0,06EUR
|-0,32%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Die Wachstumsaussichten für 2027 seien aber weiterhin intakt./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,39 €
|
Abst. Kursziel*:
46,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,00%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Kontron nach erneut schwachen Zahlen deutlich unter Druck (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Kontron schrumpft leicht - Prognose für 2026 bestätigt - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Kontron
|10:39
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:39
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:39
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|18,75
|-0,32%
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|14:24
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|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG