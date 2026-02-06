RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
06.02.2026 13:18:53
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung Durchführung Rückkaufprogramm
Essen, 06. Februar 2026, RWE Aktiengesellschaft
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission
Mit der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2025 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission wurden die Rückkaufprogramme der RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, der RWE Generation UK plc, der RWE Technology UK Limited und der RWE Renewables Management UK Ltd durch die RWE Aktiengesellschaft angekündigt.
Im Februar 2026 hat die Computershare Trustees Limited als der unabhängige Treuhänder für die RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, die RWE Generation UK plc, die RWE Technology UK Limited und die RWE Renewables Management UK Ltd insgesamt 1.115 Stück Aktien der RWE Aktiengesellschaft im Rahmen dieser Rückkaufprogramme erworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich GBP 47,407986. Insgesamt wurden im Februar 2026 Aktien zu einem Gesamtpreis von GBP 52.859,9044 (ohne Nebenkosten) erworben.
Der Erwerb der Aktien der RWE Aktiengesellschaft erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XFRA).
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission sind auf der Internetseite der RWE Aktiengesellschaft (http://www.rwe.com/) im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.
Essen, im Februar 2026
RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272772 06.02.2026 CET/CEST
Analysen zu RWE AG St.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|53,00
|1,77%
