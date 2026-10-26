RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
26.10.2026 11:17:41
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Zwischenmeldung Nr. 3
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis zum 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 55.000 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 165.000 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422100 26.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11:17
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:17
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|56,08
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.