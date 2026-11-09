RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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09.11.2026 10:03:11
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Zwischenmeldung Nr. 5
Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis zum 6. November 2026 wurden insgesamt 55.000 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 275.000 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430762 09.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu RWE AG St.
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10:03
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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