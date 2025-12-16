SAF-HOLLAND Aktie

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

16.12.2025 10:26:33

EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Aktienrückkaufprogramm 2025
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.12.2025 / 10:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 3. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 wurden insgesamt 74.045 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum
 		 Gesamtzahl
zurückgekaufter
Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (Euro)		 Volumen (Euro)
08.12.2025 18.216 14,874028 270.945,29
09.12.2025 18.059 14,718060 265.793,45
10.12.2025 17.276 14,823351 256.088,21
11.12.2025 17.392 14,888587 258.942,31
12.12.2025 3.102 15,000000 46.530,00

Die Gesamtzahl der bis einschließlich 12. Dezember 2025 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 271.750 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 16. Dezember 2025

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand


16.12.2025 CET/CEST
EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246456  16.12.2025 CET/CEST

12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14.11.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
04.11.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
29.10.25 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
