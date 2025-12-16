SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
16.12.2025 10:26:33
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Aktienrückkaufprogramm 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 3. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 wurden insgesamt 74.045 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Gesamtzahl der bis einschließlich 12. Dezember 2025 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 271.750 Stück Aktien.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:
https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Bessenbach, den 16. Dezember 2025
SAF-HOLLAND SE
Der Vorstand
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
