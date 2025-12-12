SAF-HOLLAND Aktie

15,02EUR 0,02EUR 0,13%
SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 11:42:30

SAF-HOLLAND SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für SAF-Holland von 17 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Freitag verbesserte Widerstandskraft. In einem schwierigen Marktumfeld erlaube diese eine gute Profitabilität, auch wegen des weiterhin robusten Ersatzteilgeschäfts, das ein Stabilitätsanker sei. Im Laufe des Jahres 2026 erwartet Schmidt zunehmende Belebung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
15,02 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
15,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SEmehr Nachrichten