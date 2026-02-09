EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.02.2026 / 14:16 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 6. Februar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 168.032 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

02.02.2026 5.993 83,9148 CEUX 02.02.2026 2.817 84,0047 TQEX 02.02.2026 3.789 83,9931 XETA 03.02.2026 20.184 81,2702 CEUX 03.02.2026 5.366 81,4257 TQEX 03.02.2026 11.467 81,3673 XETA 04.02.2026 38.646 75,7341 CEUX 04.02.2026 6.682 76,0231 TQEX 04.02.2026 31.655 75,8802 XETA 05.02.2026 8.703 74,9153 CEUX 05.02.2026 5.170 74,9415 TQEX 05.02.2026 6.161 75,1114 XETA 06.02.2026 9.963 74,2839 CEUX 06.02.2026 2.929 74,4167 TQEX 06.02.2026 8.507 74,3008 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 6. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 429.438 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 9. Februar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand