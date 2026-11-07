Scout24 Aktie
|88,85EUR
|-0,45EUR
|-0,50%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
06.11.2026 22:37:26
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 102,50 auf 103,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Onlineportal-Betreiber an die jüngsten Quartalszahlen an./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
103,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,50 €
|
Abst. Kursziel*:
16,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
05.11.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.26
|Analyse: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.26
|Scout24-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
05.11.26
|Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|88,85
|-0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG