Scout24 Aktie

88,85EUR -0,45EUR -0,50%
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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06.11.2026 22:37:26

Scout24 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 102,50 auf 103,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Onlineportal-Betreiber an die jüngsten Quartalszahlen an./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
88,50 € 		Abst. Kursziel*:
16,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
05.11.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Scout24 Buy UBS AG
05.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Scout24 88,85 -0,50% Scout24

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06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Alstom Halten DZ BANK
06.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.11.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
06.11.26 Diageo Overweight Barclays Capital
06.11.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
06.11.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.11.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 BP Buy UBS AG
06.11.26 Eni Buy UBS AG
06.11.26 TotalEnergies Buy UBS AG
06.11.26 Engie Kaufen DZ BANK
06.11.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Diageo Neutral UBS AG
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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