Scout24 Aktie
|98,90EUR
|-1,40EUR
|-1,40%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 113 auf 107,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb begründete die Kurszielsenkung am Montagnachmittag mit der gesunkenen Branchenbewertung unter Europas Internetportalen. Favorit bleibe die britische Rightmove./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Neutral
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
107,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
98,25 €
|
Abst. Kursziel*:
9,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
98,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|98,60
|-1,69%
