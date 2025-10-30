Scout24 Aktie
|99,70EUR
|1,80EUR
|1,84%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Neutral" belassen. Der Omlineportal-Betreiber habe die Erwartungen ein wenig übertroffen und die Jahresziele nach oben hin eingeengt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er attestierte Scout24 ein weiteres solides Quartal und sieht die konkretisierten Ziele schon in den Markterwartungen enthalten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Neutral
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
113,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
99,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
99,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,34%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
11:38
|Scout24-Aktie mit Gewinnen: Umsatz und Gewinn ziehen an - zuversichtlicher für 2025 (Dow Jones)
|
10:52
|Scout24-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
10:10
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
09:48
|Investment-Tipp Scout24-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07:36
|Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Scout24 erzielt starkes drittes Quartal 2025; Jahresprognose auf das obere Ende präzisiert (EQS Group)
Analysen zu Scout24mehr Analysen
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|99,60
|1,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.