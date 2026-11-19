FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen habe ein weiteres robustes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der pro Nutzer erzielte Umsatz wachse, wenngleich langsamer als im zweiten Quartal, und sorge damit für Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET



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