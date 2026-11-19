Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen habe ein weiteres robustes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der pro Nutzer erzielte Umsatz wachse, wenngleich langsamer als im zweiten Quartal, und sorge damit für Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,15 €
|
Abst. Kursziel*:
42,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,94%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
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17.11.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
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17.11.26
|DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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16.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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13.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|09:54
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|05.11.26
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|05.11.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:54
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|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
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|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Scout24
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Aktuelle Aktienanalysen
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|09:54
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|09:25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
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|Bernstein Research
|09:18
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|Jefferies & Company Inc.
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|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
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|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
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|Bernstein Research
|08:51
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|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
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|Microsoft Buy
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|Microsoft Overweight
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|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
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|07:12
|Allianz Hold
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|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
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|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
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|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG