Scout24 Aktie

99,80EUR -1,10EUR -1,09%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

31.10.2025 21:37:41

Scout24 Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte nach den Zahlen des Internetportal-Betreibers zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. So habe er seine Schätzungen für die Umsatzerlöse und das bereinigte operative Ergebnis für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 angehoben, schrieb er in der am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Hold
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
100,10 € 		Abst. Kursziel*:
5,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
99,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

