EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

18.08.2025 / 11:41 CET/CEST

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014

Share buyback – 79th Interim Reporting

In the time period from 11 August 2025 until and including 17 August 2025 a number of 270,997 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 12 February 2024, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 12 February 2024.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading 11/08/2025 63,871 228.90141 12/08/2025 53,376 229.29160 13/08/2025 64,026 231.60276 14/08/2025 52,303 232.42910 15/08/2025 37,421 234.88424

The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2024-29).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 12 February 2024 until and including 17 August 2025 amounts to 15,511,118 shares.

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

Munich, 18 August 2025

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board