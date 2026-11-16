EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 5. Zwischenmeldung

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 14:06 CET/CEST

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Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 insgesamt 28.300 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 9. November 2026 5.600 13,0889 10. November 2026 5.700 13,7227 11. November 2026 5.800 13,8667 12. November 2026 5.500 13,8200 13. November 2026 5,700 13,8579 Summe 28.300 13,6729

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 131.901 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii

abrufbar.

München, 16. November 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand