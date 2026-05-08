Amadeus Fire Aktie

Amadeus Fire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

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08.05.2026 14:35:10

EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Björn Empting, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.05.2026 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Björn
Nachname(n): Empting

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AMADEUS FIRE AG

b) LEI
391200TJJ820ZDHNFJ33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005093108

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
25,003083 EUR 3.000,37 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
25,0031 EUR 3.000,3700 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.amadeus-fire.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104720  08.05.2026 CET/CEST





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