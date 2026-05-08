Amadeus Fire Aktie
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
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08.05.2026 14:35:10
EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Björn Empting, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104720 08.05.2026 CET/CEST
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