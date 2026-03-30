EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Robert von Wülfing, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.03.2026 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Robert Nachname(n): von Wülfing

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AMADEUS FIRE AG

b) LEI

391200TJJ820ZDHNFJ33

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005093108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 22,75 EUR 17.267,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 22,7500 EUR 17.267,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



