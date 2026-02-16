EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.02.2026 / 07:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Christof Nachname(n): Leiber

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 86,3 EUR 3.797,20 EUR 86,5 EUR 4.757,50 EUR 86,5 EUR 9.515,00 EUR 86,4 EUR 1.641,60 EUR 86,4 EUR 16.934,40 EUR 86,4 EUR 1.728,00 EUR 86,4 EUR 42.768,00 EUR 86,4 EUR 5.443,20 EUR 86,4 EUR 16.848,00 EUR 86,4 EUR 259,20 EUR 86,7 EUR 25.316,40 EUR 86,7 EUR 1.560,60 EUR 86,7 EUR 23.409,00 EUR 86,7 EUR 1.647,30 EUR 87,0 EUR 261,00 EUR 87,0 EUR 4.524,00 EUR 87,0 EUR 8.526,00 EUR 87,0 EUR 4.524,00 EUR 87,0 EUR 34.452,00 EUR 85,7 EUR 2.742,40 EUR 85,7 EUR 1.542,60 EUR 85,8 EUR 2.574,00 EUR 85,8 EUR 1.716,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 86,60 EUR 216.487,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



