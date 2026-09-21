ATOSS Software Aktie

91,10EUR -2,10EUR -2,25%
ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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21.09.2026 06:42:49

ATOSS Software Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Atoss Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
95,30 € 		Abst. Kursziel*:
4,93%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
91,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
Analyst Name::
Jarrod Chisholm 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:42 ATOSS Software Neutral UBS AG
04.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 91,20 -2,15% ATOSS Software AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:55 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:40 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:36 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:04 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
07:54 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 ATOSS Software Neutral UBS AG
06:36 Infineon Neutral UBS AG
06:35 Bilfinger Buy UBS AG
18.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
18.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 Bechtle Buy UBS AG
18.09.26 Apple Neutral UBS AG
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
18.09.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
18.09.26 Ferrari Buy UBS AG
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