ATOSS Software Aktie
|91,10EUR
|-2,10EUR
|-2,25%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Atoss Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
95,30 €
|
Abst. Kursziel*:
4,93%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
91,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
|
Analyst Name::
Jarrod Chisholm
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
10:03
|TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: UBS startet Atoss Software mit 'Neutral' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
18.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|91,20
|-2,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG