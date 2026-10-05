ATOSS Software Aktie
|84,70EUR
|2,00EUR
|2,42%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software vor Zahlen des Spezialisten für Personalmanagement zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner Schätzung für das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse liege er über der Markterwartung, schrieb Jarrod Chisholm in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil sei bei den Aktien das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgewogen. Insgesamt sei Atoss ein gut positioniertes Softwareunternehmen mit mehreren klaren Wachstumstreibern wie günstige steuerliche Rahmenbedingungen, Digitalisierung und Cloud-Migrationen sowie der Chance, Marktanteile in einem wachsenden Gesamtmarkt zu gewinnen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
84,70 €
|
Abst. Kursziel*:
18,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
84,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name::
Jarrod Chisholm
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|84,70
|2,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.