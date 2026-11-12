ATOSS Software Aktie

87,70EUR -0,30EUR -0,34%
ATOSS Software ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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12.11.2026 18:14:33

ATOSS Software Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Margen des Software-Entwicklers seien gestiegen, die Umsatztrends hätten sich aber abgeschwächt, schrieb Henrik Paganetty in einer Studie am Donnerstag. Der Experte kürzte die Prognosen für die Umsätze in den Jahren 2026 bis 2028 um ein bis sieben Prozent./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
88,40 € 		Abst. Kursziel*:
24,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
87,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,43%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18:14 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
26.10.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 87,70 -0,34% ATOSS Software AG

Aktuelle Aktienanalysen

19:26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:12 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
19:11 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
18:59 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18:14 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
17:27 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:20 Dürr Halten DZ BANK
17:05 GEA Outperform RBC Capital Markets
16:59 grenke Kaufen DZ BANK
16:44 Allianz Kaufen DZ BANK
16:40 Porsche Automobil Halten DZ BANK
16:38 SMA Solar Halten DZ BANK
15:46 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:50 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
14:49 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14:48 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:47 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
14:11 MLP Buy Baader Bank
13:58 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:58 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:53 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
13:52 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:51 RWE Overweight Barclays Capital
13:39 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
13:29 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
12:38 E.ON Halten DZ BANK
12:34 JOST Werke Buy Warburg Research
12:32 FUCHS Buy Warburg Research
12:31 Bilfinger Buy UBS AG
12:31 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12:28 Volkswagen Halten DZ BANK
12:20 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:13 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
12:12 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:58 Merck Neutral UBS AG
11:52 Siemens Buy UBS AG
11:51 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 JENOPTIK Buy Warburg Research
11:21 freenet Neutral UBS AG
11:20 Allianz Neutral UBS AG
10:52 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:42 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:42 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:41 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
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