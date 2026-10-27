ATOSS Software Aktie
|94,40EUR
|-0,10EUR
|-0,11%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Neutral
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90,60 €
|
Abst. Kursziel*:
10,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
94,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,93%
|
Analyst Name::
Jarrod Chisholm
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|94,50
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.