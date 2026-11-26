ATOSS Software Aktie
|83,40EUR
|0,20EUR
|0,24%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter habe im dritten Quartal eine anhaltend starke operative Entwicklung gezeigt, angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber eine schwächere Auftragsdynamik, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Sie erinnerten zudem an die angehobene operative Ergebnisprognose (Ebit) mit einem gleichzeitig nach unten hin konkretisierten Umsatzziel. Nach dem mäßigen Quartal glauben sie nicht mehr, dass Atoss 2026 das angestrebte zehnprozentige Wachstum beim jährlichen Vertragswert (ACV) erreichen kann, welches sie bisher als notwendig für das Umsatzziel für 2027 erachtet hatten. Sie rechnen nun mit einem Wert im mittleren einstelligen Prozentbereich./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,30 €
|
Abst. Kursziel*:
38,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,89%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
25.11.26
|TecDAX aktuell: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
25.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
24.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine ATOSS Software-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|83,40
|0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.