WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Im dritten Quartal hätten sich die Auftragseingänge für die Personalmanagement-Software des Unternehmens deutlich erholt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe Wachstumschancen insbesondere in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Logistik hervorgehoben./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Hold
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
114,60 € 		Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
114,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

