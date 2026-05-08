audius Aktie
WKN DE: A40ET1 / ISIN: DE000A40ET13
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08.05.2026 11:39:30
EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|audius SE
|Mercedesstr. 31
|71384 Weinstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.audius.de/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104694 08.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu audius SE
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08.05.26
|EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf (EQS Group)
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08.05.26
|EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, buy (EQS Group)
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28.04.26
|EQS-News: audius publishes 2025 Annual Report and proposes a +20% increased dividend of 24 cents per share (EQS Group)
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28.04.26
|EQS-News: audius veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und schlägt eine um 20% höhere Dividende in Höhe von 24 Cent je Aktie vor (EQS Group)
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11.03.26
|EQS-News: audius übertrifft Jahresziele 2025 sehr deutlich / dynamisches Wachstum von 29% überwiegend organisch / sehr starker operativer Cashflow (EQS Group)
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11.03.26
|EQS-News: audius significantly exceeds 2025 annual targets / dynamic growth of 29% predominantly organic / very strong operating cash flow (EQS Group)
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02.02.26
|EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, sell (EQS Group)
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02.02.26
|EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu audius SE
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