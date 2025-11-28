EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.11.2025 / 14:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jutta A. Nachname(n): Dönges

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,70 EUR 92.667,50 EUR 36,70 EUR 734,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,7000 EUR 93.401,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

