AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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10.11.2026 09:52:38

AUMOVIO Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio nach Gesprächen mit Vorstandschef Philipp von Hirschheydt mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Nach den vorgelegten Quartalszahlen sei es um Themen wie Inflation und deren Weitergabe an Autobauer gegangen, um Kapitalallokation und Investitionsbedarf, zukünftige Wachstumspotenziale sowie einen ersten Blick in Richtung 2027, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Analyst hob dabei hervor, dass der Autozulieferer weiterhin an Kosten- und Effizienzmaßnahmen arbeite, um den aktuellen Herausforderungen der Branche zu begegnen. Das Management wolle zudem inflationsbedingte Mehrkosten an die Hersteller weitergeben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,80 € 		Abst. Kursziel*:
78,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68,45%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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