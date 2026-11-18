AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal von 42,50 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Automobilzulieferers schritten voran, schrieb Sebastian Ubert am Mittwoch. Dass seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2027 und 2028 um 13 bis 14 Prozent unter den Konsensannahmen liegen, sei dem Geschäftsbereich Safety and Motion (SAM) geschuldet. Diesem mangele es auch an Preissetzungsmacht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,75 €
|
Abst. Kursziel*:
25,22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
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