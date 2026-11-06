AUMOVIO Aktie
|31,70EUR
|-0,65EUR
|-2,01%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei in der aktuellen Berichtssaison der europäischen Branche selten. Die negative Marktreaktion auf die Resultate sei wohl darauf zurückzuführen, dass die Anleger durch die Ankündigung eines erheblichen Gegenwinds für 2027 wegen Kostenanstiegen im Speicher- und Halbleiterbereich sowie in anderen Sektoren verunsichert worden seien./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,65 €
|
Abst. Kursziel*:
73,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73,50%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
10:03
|MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUMOVIO-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP 2: Zulieferer Aumovio trotz Sparkurs weiter unter Druck - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Zulieferer Aumovio trotz Sparkurs weiter unter Druck - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Autozulieferer Aumovio profitiert in Branchentristesse vom Sparkurs (dpa-AFX)
Analysen zu AUMOVIO
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|31,75
|-1,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:11
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:51
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10:39
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:39
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:38
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research