EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



07.08.2026 / 20:01 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Arne Last name(s): Schneider

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005677108

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 140.00 EUR 105,000.00 EUR 140.00 EUR 140,000.00 EUR 141.40 EUR 17,675.00 EUR 141.40 EUR 123,725.00 EUR 141.00 EUR 5,781.00 EUR 141.00 EUR 26,226.00 EUR 141.00 EUR 73,743.00 EUR 140.40 EUR 5,475.60 EUR 140.40 EUR 24,991.20 EUR 140.40 EUR 4,633.20 EUR 140.40 EUR 17,550.00 EUR 140.40 EUR 52,650.00 EUR 140.00 EUR 98,980.00 EUR 140.00 EUR 6,020.00 EUR 140.00 EUR 35,000.00 EUR 140.60 EUR 87,734.40 EUR 140.60 EUR 140.60 EUR 140.60 EUR 17,575.00 EUR 143.20 EUR 3,436.80 EUR 143.00 EUR 27,170.00 EUR 143.00 EUR 43,615.00 EUR 143.00 EUR 7,150.00 EUR 143.00 EUR 7,007.00 EUR 143.00 EUR 2,860.00 EUR 143.00 EUR 3,289.00 EUR 143.00 EUR 9,009.00 EUR 143.00 EUR 6,006.00 EUR 143.00 EUR 7,150.00 EUR 143.20 EUR 12,458.40 EUR 143.20 EUR 1,432.00 EUR 143.20 EUR 12,458.40 EUR 143.40 EUR 19,645.80 EUR 143.40 EUR 83,458.80 EUR 143.40 EUR 10,038.00 EUR 143.40 EUR 573.60 EUR 143.40 EUR 14,340.00 EUR 143.40 EUR 15,343.80 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 141.1677 EUR 1,129,341.6000 EUR

e) Date of the transaction

04/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

07.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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