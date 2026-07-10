Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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10.07.2026 11:26:22

Elmos Semiconductor Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 160 angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor der Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche. Sie umrankten alles von Nachfrage über Lieferkettenprobleme und Finanzen bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zuletzt sei mögliches "Overengineering" Hauptthema geworden, weil sich Nvidia mit der KI-Plattform Kyber möglicherweise zu viel getraut habe. Mittelfristig sieht Sanders für die Branche allerdings weiter Grund zu Optimismus und liefert Gegenargumente für die Bullen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
167,00 € 		Abst. Kursziel*:
-4,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
167,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,53%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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