Elmos Semiconductor Aktie
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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Mikrochip-Zulieferer der Autobranche zählt. Orgonas stellt Elmos in den Sturm, als Profiteur von Elektrifizierung und immer mehr Sensoren in Fahrzeugen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175,20 €
|
Abst. Kursziel*:
22,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
176,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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