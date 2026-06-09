Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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09.06.2026 07:47:18

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Mikrochip-Zulieferer der Autobranche zählt. Orgonas stellt Elmos in den Sturm, als Profiteur von Elektrifizierung und immer mehr Sensoren in Fahrzeugen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175,20 € 		Abst. Kursziel*:
22,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
176,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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