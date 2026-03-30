Elmos Semiconductor Aktie
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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 90 auf 135 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des Generationswechsels würde ein Exit am Rekordhoch für die Gründer Sinn machen, schrieb Robert Sanders in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Medienberichten über einen möglichen Verkauf. Das Geschäft mit der Autobranche stehe ohnehin vor einer Konsolidierung. Es gebe schlicht zu viele Anbieter am Markt, und die deutlich geringere Dynamik in der Elektrifizierung dürfte die Konsolidierung beschleunigen. Eine Genehmigung von Übernahmen wäre aber weiter "tricky", vor allem, wenn China ins Spiel komme./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
142,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
142,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,46%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
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|
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