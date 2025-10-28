FRIEDRICH VORWERK Aktie

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

28.10.2025 13:01:17

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Dr. Julian Deutz, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.10.2025 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Julian
Nachname(n): Deutz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
106,82 EUR 106.824,40 EUR
107,07 EUR 53.532,80 EUR
108,00 EUR 54.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
107,1775 EUR 214.357,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101460  28.10.2025 CET/CEST





