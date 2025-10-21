FRIEDRICH VORWERK Aktie

92,40EUR 7,70EUR 9,09%
FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

21.10.2025 09:04:59

FRIEDRICH VORWERK Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
98,10 € 		Abst. Kursziel*:
-34,76%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
92,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30,74%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

