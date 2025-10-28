FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 13:01:17

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.10.2025 / 13:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Tim
Last name(s): Hameister

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI
529900NBM89YAM5ENI18 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A255F11

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
107.20 EUR 144,720.00 EUR
107.40 EUR 16,110.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
107.2200 EUR 160,830.0000 EUR

e) Date of the transaction
22/10/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


28.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Germany
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de



 
End of News EQS News Service




101458  28.10.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERKmehr Nachrichten

Analysen zu FRIEDRICH VORWERKmehr Analysen

21.10.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FRIEDRICH VORWERK 102,00 -2,30% FRIEDRICH VORWERK

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Während der heimische Aktienmarkt moderate Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen