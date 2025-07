HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Energieinfrastruktur-Unternehmen übertreffe alle Erwartungen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den jüngst vorgestellten Eckdaten zum zweiten Quartal. Die Marge habe ihr höchstes Niveau seit dem Börsengang im Jahr 2021 erreicht und dies habe anspruchsvollere Ziele nach sich gezogen. Diese seien noch deutlicher erhöht worden als erwartet. Vorwerk sei in einer hervorragenden Position, um von den bevorstehenden Investitionen in das deutsche Energienetz zu profitieren./tih/mis



