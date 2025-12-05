TAKKT Aktie
WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007
|
05.12.2025 16:37:10
EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|www.takkt.de
|End of News
|EQS News Service
|
102270 05.12.2025 CET/CEST
Analysen zu TAKKT AGmehr Analysen
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
