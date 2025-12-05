TAKKT Aktie
WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007
|
05.12.2025 16:28:06
EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.takkt.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102268 05.12.2025 CET/CEST
|
05.12.25
|EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, Kauf (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, buy (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, buy (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, Kauf (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-Adhoc: TAKKT AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Überarbeitung der Dividendenpolitik (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-Adhoc: TAKKT AG: Non-cash impairment charges and revision of dividend policy (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-News: TAKKT AG: TAKKT achieves positive free cash flow in the third quarter (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-News: TAKKT AG: TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal (EQS Group)
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|TAKKT AG
|3,67
|-1,21%
