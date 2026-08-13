Westwing Aktie
WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07
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13.08.2026 16:38:46
EQS-DD: Westwing Group SE: Christoph Barchewitz, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|LEI Code:
|529900BN8B4KAHILIX84
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106600 13.08.2026 CET/CEST
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