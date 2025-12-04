EQS-News: Aurubis AG: Hoher Cashflow ermöglicht Dividendenplus: Aurubis bestätigt nachhaltige Wachstumsstrategie

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Aurubis AG: Hoher Cashflow ermöglicht Dividendenplus: Aurubis bestätigt nachhaltige Wachstumsstrategie



Hoher Cashflow ermöglicht Dividendenplus: Aurubis bestätigt nachhaltige Wachstumsstrategie

Operatives EBT von 355 Mio. € in der Mitte des Prognosekorridors, EBITDA knapp unter Vorjahr, Netto-Cashflow steigt deutlich auf 677 Mio. €

CEO Dr. Toralf Haag: „Selbst in wirtschaftlich unruhigen Zeiten erzielen wir eine stabile Performance, setzen unsere ambitionierte Investitionsagenda konsequent um und steigern die Dividende.“

Dividende erhöht: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Hauptversammlung 1,60 € je Aktie vor

Prognose 2025/26: Multimetall-Produzent erwartet gutes operatives EBT zwischen 300 und 400 Mio. €, Free Cashflow Break-even (vor Dividende)

Hamburg, 04. Dezember 2025 – Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 erfolgreich abgeschlossen: Das Unternehmen erzielte in einem herausfordernden Umfeld ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 355 Mio. € (Vorjahr: 413 Mio. €), damit lag der Multimetall-Produzent innerhalb des Prognosekorridors von 330 bis 370 Mio. €. Das operative EBITDA lag mit 589 Mio. € sogar nur leicht unter dem Vorjahresniveau (622 Mio. €).

Aurubis steigerte zudem den Netto-Cashflow zum Stichtag am 30. September 2025 um annähernd 30 % auf 677 Mio. € (Vorjahr: 537 Mio. €) – der höchste Wert in den vergangenen drei Jahren. Hohe Investitionen in strategische Wachstumsprojekte beeinflussten den operativen ROCE, der infolgedessen auf 8,8 % (Vorjahr: 11,5 %) nachgab. Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich aufgrund hoher Metallpreise auf 727 Mio. € und lag somit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 523 Mio. €).

Aurubis profitierte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr unter anderem von einem deutlich höheren Metallergebnis, signifikant höheren Erlösen aus Schwefelsäure und einer robusten Nachfrage nach Kupferprodukten. Gegenläufig wirkten unter anderem ein geringerer Konzentratdurchsatz bei reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen, etwas niedrigere Erlöse aus dem Recycling sowie erwartungsgemäß höhere Anlaufkosten und Abschreibungen aus strategischen Projekten.

„Das Ergebnis zeigt: Selbst in wirtschaftlich unruhigen Zeiten erzielen wir eine stabile Performance, setzen unsere ambitionierte Investitionsagenda konsequent um und steigern die Dividende“, betont Vorstandsvorsitzender Dr. Toralf Haag. „Als führender westlicher Multimetall-Produzent profitieren wir von der robusten Nachfrage nach strategisch wichtigen Industrie- und Edelmetallen. Unsere Metalle sind der Wegbereiter für die großen Megatrends wie Elektrifizierung, künstliche Intelligenz und Datenzentren, Energieinfrastruktur und Sicherheit.“

Auf Basis der erzielten Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024/25 erhöht Aurubis die Dividende: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung am 12. Februar 2026 einen Wert von 1,60 € je Aktie (Vorjahr:1,50€) vor. Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von rund 27% (Vorjahr 20%) des operativen Konzernergebnisses.

Überarbeitete Strategie: Stark positioniert für fokussiertes Wachstum

Mit den überzeugenden finanziellen Ergebnissen im Geschäftsjahr 2024/25 setzt Aurubis seinen klar definierten strategischen Weg konsequent fort. Mit der überarbeiteten Strategie „Aurubis Performance 2030 – Forging resilience. Leading in multimetal.“ verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Position als eines der weltweit führenden Multimetall-Unternehmen weiter auszubauen. Aurubis hat sich vorgenommen, Maßstäbe für nachhaltiges Wirtschaften, effiziente Betriebsabläufe und einen kontinuierlichen Fokus auf Innovation zu setzen, um langfristig Wert für seine Stakeholder zu schaffen. Der Leitgedanke ist: Mehr Metalle auf eine effizientere Art auszubringen – und dafür investiert Aurubis mit einem klaren Fokus auf das Multimetall-Geschäft.

Ende September 2025 hatte das Unternehmen bereits über 75% des laufenden Investitionsprogramms von 1,7Mrd.€ für strategische Projekte umgesetzt. Künftig liegt der Fokus verstärkt auf der Optimierung: Der Durchsatz soll gesteigert, Qualität und Servicelevel maximiert werden, um nachhaltige Rückflüsse aus den Investitionen zu generieren. Ab dem Geschäftsjahr 2028/29 sollen die strategischen Projekte einen jährlichen EBITDA-Beitrag von etwa 260Mio.€ leisten.

Ein strategischer Meilenstein war der Produktionsstart der ersten Stufe des Leuchtturmprojekts Aurubis Richmond in den USA – der ersten Sekundärhütte für komplexe Multimetall-Recyclingmaterialien in Nordamerika. Nach Fertigstellung der zweiten Stufe wird das Werk rund 180.000 Tonnen Recyclingmaterialien pro Jahr verarbeiten. Parallel prüft Aurubis gezielte Expansionsoptionen in den USA, einem Markt mit enormem Potenzial: Rund 2 Mio. Tonnen Kupfer werden dort jährlich benötigt, die Hälfte davon muss derzeit importiert werden.

Auch in Europa investiert Aurubis weiter: Mit rund 1Mrd.€ fließt der größte Teil der strategischen Mittel in den Aurubis-Stammmarkt. Innovative Recyclinganlagen in Beerse und Olen, die geplante Complex Recycling-Anlage in Hamburg sowie die Erweiterung der Elektrolyse in Bulgarien stärken das einzigartige Hüttennetzwerk und sichern die Versorgung der europäischen Industrie.

„Mit unserer weiterentwickelten Strategie setzen wir klare Prioritäten: Wir investieren dort in Wachstum, wo wir heute bereits eine führende Marktposition innehaben – in die Effizienz unseres einmaligen Hüttennetzwerks und die Stärkung unserer Branchenführerschaft in der Nachhaltigkeit . Damit schaffen wir die Basis für langfristigen Erfolg in Märkten mit steigender Nachfrage nach strategischen Metallen“, betont Vorstandsvorsitzender Dr. Toralf Haag.

Prognose: Auch im Geschäftsjahr 2025/26 gute Ergebnisse erwartet

Aurubis geht auch für das Geschäftsjahr 2025/26 davon aus, dass sich sein robustes Geschäftsmodell mit den diversifizierten Ergebnistreibern in einem herausfordernden Marktumfeld als widerstandsfähig erweisen wird. Der Multimetall-Produzent erwartet erneut ein gutes operatives EBT zwischen 300 und 400Mio.€. Den operativen ROCE prognostiziert Aurubis zwischen 7 % und 9%. Aurubis strebt im laufenden Geschäftsjahr einen ausgeglichenen Free Cashflow vor Dividende an.

Weitere Informationen

Am 04. Dezember 2025 ab 10:00 Uhr (MEZ) präsentieren Dr. Toralf Haag und Aurubis-CFO Steffen Hoffmann die Ergebnisse sowie Details zum Geschäftsjahr in einer deutschsprachigen, virtuellen Pressekonferenz. Um Anmeldung wird gebeten.

Am selben Tag ab 14:00 Uhr (MEZ) bietet das Unternehmen die Möglichkeit für Analysten, Investoren und Journalisten, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen. Der Zugangslink für den „listen-only”-Modus (mit vorheriger Anmeldung) befindet sich auf der Aurubis-Website im Bereich Investor Relations: aurubis.com/investor-relations/publikationen/konzerngeschaeftsberichte

Den vollständigen Bericht über das Geschäftsjahr 2024/25 sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie ab sofort auf unserer Website unter geschaeftsbericht2024-25.aurubis.com.

Ergänzend dazu finden Sie in unserer virtuellen Pressemappe passendes Bild- und Videomaterial unter aurubis.com/medien/pressemappe.

* Da das IFRS-Ergebnis unter anderem Bewertungseffekte aus Metallpreisschwankungen aus unrealisierten Geschäften enthält, weist Aurubis abweichend hiervon das operative Ergebnis (EBT) aus. Dessen Darstellung eliminiert diese Effekte aus Metallpreisschwankungen auf unrealisierte Geschäfte weitgehend und ermöglicht so eine realistischere Beurteilung des Geschäftsverlaufs. Das operative EBT ist ausschlaggebend für die Steuerung des Unternehmens.

