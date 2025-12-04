Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent höher bei 29 526,48 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 345,699 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,439 Prozent auf 29 454,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29 326,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 437,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 530,27 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 427,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 792,44 Punkte. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 26 821,54 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,80 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Jungheinrich (+ 2,77 Prozent auf 34,82 EUR), Nordex (+ 2,43 Prozent auf 26,16 EUR), KRONES (+ 2,02 Prozent auf 131,60 EUR), KION GROUP (+ 1,92 Prozent auf 66,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 17,69 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-1,59 Prozent auf 34,73 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,11 Prozent auf 62,10 EUR), K+S (-0,43 Prozent auf 11,59 EUR), Aurubis (-0,25 Prozent auf 118,30 EUR) und Fielmann (-0,23 Prozent auf 42,80 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 323 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,389 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,99 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at