WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

05.12.2025 13:16:03

EQS-News: EVN AG: Die EVN reagiert auf die Bekanntgabe der Sonderdividende der VERBUND AG und spricht sich für einen Beschluss des ElWG in diesem Jahr aus

EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Sonstiges
EVN AG: Die EVN reagiert auf die Bekanntgabe der Sonderdividende der VERBUND AG und spricht sich für einen Beschluss des ElWG in diesem Jahr aus

05.12.2025 / 13:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die VERBUND AG hat am 3. Dezember 2025 bekannt gegeben, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Die EVN AG erhält diese Sonderdividende anteilig im Ausmaß ihrer Beteiligung von 12,6% an der VERBUND AG. Dividenden-Zahltag der VERBUND AG ist der 11. Mai 2026.

Der Vorstand der EVN AG nimmt diese Ankündigung zur Kenntnis. Die zusätzlichen Mittel versetzen die EVN in die Lage, auf die besonderen Herausforderungen sowohl im Energiegeschäft als auch am Kapitalmarkt zu reagieren. Die EVN wird sie daher so verwenden, dass sie ihren Kundinnen und Kunden sowie ihren Aktionärinnen und Aktionären zugutekommen. Die konkreten Maßnahmen werden im Laufe der nächsten Monate entwickelt und umgesetzt und hängen auch von der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr sowie den energiewirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Während operative Maßnahmen bereits im laufenden Geschäftsjahr umgesetzt werden sollen, kann eine Ausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre der EVN AG erst nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 erfolgen. 

Die EVN wird im Geschäftsjahr 2025/26 rund 1 Mrd. Euro in die Energietransformation investieren; vier Fünftel davon gehen nach Niederösterreich in die Bereiche Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, E-Mobilität und Trinkwasserversorgung.

Gemäß unserem Kundenversprechen handeln wir nach den Grundsätzen einer kostengünstigen, sicheren, umweltverträglichen und effizienten Bereitstellung unserer Dienstleistungen. Dies im Sinne der Sicherstellung von wettbewerbsorientierten und wettbewerbsfähigen Energiemärkten.

Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen am Energiemarkt spricht sich der Vorstand der EVN AG für einen Beschluss des neuen Strommarktgesetzes („ElWG“) noch in diesem Jahr aus.
 

05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Telefon: +43-2236-200-12294
E-Mail: info@evn.at
Internet: www.evn.at
ISIN: AT0000741053
WKN: 074105
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2241190

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241190  05.12.2025 CET/CEST

