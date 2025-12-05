EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
05.12.2025 13:16:03
EQS-News: EVN AG: Die EVN reagiert auf die Bekanntgabe der Sonderdividende der VERBUND AG und spricht sich für einen Beschluss des ElWG in diesem Jahr aus
|
EQS-News: EVN AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Die VERBUND AG hat am 3. Dezember 2025 bekannt gegeben, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Die EVN AG erhält diese Sonderdividende anteilig im Ausmaß ihrer Beteiligung von 12,6% an der VERBUND AG. Dividenden-Zahltag der VERBUND AG ist der 11. Mai 2026.
Der Vorstand der EVN AG nimmt diese Ankündigung zur Kenntnis. Die zusätzlichen Mittel versetzen die EVN in die Lage, auf die besonderen Herausforderungen sowohl im Energiegeschäft als auch am Kapitalmarkt zu reagieren. Die EVN wird sie daher so verwenden, dass sie ihren Kundinnen und Kunden sowie ihren Aktionärinnen und Aktionären zugutekommen. Die konkreten Maßnahmen werden im Laufe der nächsten Monate entwickelt und umgesetzt und hängen auch von der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr sowie den energiewirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Während operative Maßnahmen bereits im laufenden Geschäftsjahr umgesetzt werden sollen, kann eine Ausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre der EVN AG erst nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 erfolgen.
Die EVN wird im Geschäftsjahr 2025/26 rund 1 Mrd. Euro in die Energietransformation investieren; vier Fünftel davon gehen nach Niederösterreich in die Bereiche Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, E-Mobilität und Trinkwasserversorgung.
Gemäß unserem Kundenversprechen handeln wir nach den Grundsätzen einer kostengünstigen, sicheren, umweltverträglichen und effizienten Bereitstellung unserer Dienstleistungen. Dies im Sinne der Sicherstellung von wettbewerbsorientierten und wettbewerbsfähigen Energiemärkten.
Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen am Energiemarkt spricht sich der Vorstand der EVN AG für einen Beschluss des neuen Strommarktgesetzes („ElWG“) noch in diesem Jahr aus.
05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Telefon:
|+43-2236-200-12294
|E-Mail:
|info@evn.at
|Internet:
|www.evn.at
|ISIN:
|AT0000741053
|WKN:
|074105
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2241190
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241190 05.12.2025 CET/CEST
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Analysen
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|23.04.25
|EVN buy
|Baader Bank
|23.12.24
|EVN buy
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,10
|-1,09%
