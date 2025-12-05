Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels freundlich

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,22 Prozent auf 2 536,85 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 2 530,92 Punkten in den Handel, nach 2 531,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 530,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 537,35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 378,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 293,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 781,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 38,93 Prozent aufwärts. Bei 2 537,35 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), voestalpine (+ 1,56 Prozent auf 37,76 EUR), CPI Europe (+ 0,87 Prozent auf 15,10 EUR), BAWAG (+ 0,60 Prozent auf 118,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,57 Prozent auf 35,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,54 Prozent auf 19,20 EUR), Addiko Bank (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,63 Prozent auf 6,04 EUR) und AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60 523 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,535 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at