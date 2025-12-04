Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent höher bei 2 512,84 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 2 510,49 Punkten in den Handel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 504,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 518,03 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 0,815 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 2 304,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der ATX Prime auf 1 767,92 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 37,62 Prozent zu. Bei 2 522,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 2,69 Prozent auf 49,60 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 64,15 EUR), CPI Europe (+ 2,43 Prozent auf 15,20 EUR), Verbund (+ 1,80 Prozent auf 64,90 EUR) und FACC (+ 1,40 Prozent auf 11,56 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-3,33 Prozent auf 0,49 EUR), Wolford (-3,31 Prozent auf 3,50 EUR), Flughafen Wien (-2,91 Prozent auf 53,40 EUR), Addiko Bank (-2,76 Prozent auf 21,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,95 Prozent auf 6,04 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 113 421 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 37,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at