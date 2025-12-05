Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Fokus 05.12.2025 12:26:48

Börse Wien in Grün: ATX Prime steigt

Börse Wien in Grün: ATX Prime steigt

Heute wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,47 Prozent höher bei 2 543,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 2 530,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 531,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 546,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 530,92 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,03 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 2 378,15 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 2 293,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 781,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 39,28 Prozent zu Buche. Bei 2 546,28 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3,46 Prozent auf 80,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,17 Prozent auf 3,53 EUR), Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 29,66 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR) und PORR (+ 1,71 Prozent auf 32,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), EVN (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Addiko Bank (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,66 Prozent auf 82,90 EUR) und AT S (AT&S) (-1,37 Prozent auf 32,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 459 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,535 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,03 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolford AGmehr Nachrichten

Analysen zu Wolford AGmehr Analysen

05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 21,90 -2,23% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 32,00 -2,88% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 95,75 -1,79% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,10 -1,09% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Marinomed Biotech AG 19,70 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 81,90 -2,85% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 47,32 -1,83% OMV AG
PORR AG 32,25 0,47% PORR AG
STRABAG SE 78,50 0,64% STRABAG SE
Vienna Insurance 51,70 1,17% Vienna Insurance
voestalpine AG 37,84 1,78% voestalpine AG
Wienerberger AG 29,42 1,31% Wienerberger AG
Wolford AG 3,30 -8,33% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,62 4,78% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 525,91 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen