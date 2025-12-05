Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime im Fokus
|
05.12.2025 12:26:48
Börse Wien in Grün: ATX Prime steigt
Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,47 Prozent höher bei 2 543,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 2 530,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 531,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 546,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 530,92 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 2,03 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 2 378,15 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 2 293,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 781,74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 39,28 Prozent zu Buche. Bei 2 546,28 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3,46 Prozent auf 80,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,17 Prozent auf 3,53 EUR), Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 29,66 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR) und PORR (+ 1,71 Prozent auf 32,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), EVN (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Addiko Bank (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,66 Prozent auf 82,90 EUR) und AT S (AT&S) (-1,37 Prozent auf 32,50 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 459 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,535 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,03 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Wolford AGmehr Analysen
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|21,90
|-2,23%
|AT & S (AT&S)
|32,00
|-2,88%
|Erste Group Bank AG
|95,75
|-1,79%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,10
|-1,09%
|Marinomed Biotech AG
|19,70
|0,00%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|81,90
|-2,85%
|OMV AG
|47,32
|-1,83%
|PORR AG
|32,25
|0,47%
|STRABAG SE
|78,50
|0,64%
|Vienna Insurance
|51,70
|1,17%
|voestalpine AG
|37,84
|1,78%
|Wienerberger AG
|29,42
|1,31%
|Wolford AG
|3,30
|-8,33%
|ZUMTOBEL AG
|3,62
|4,78%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 525,91
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.