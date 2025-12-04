STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Kursentwicklung
|
04.12.2025 17:59:19
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich
Zum Handelsende sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,82 Prozent auf 2 531,16 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 2 510,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 504,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 533,10 Einheiten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 2 304,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 767,92 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 38,62 Prozent nach oben. Bei 2 533,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 5,80 Prozent auf 51,10 EUR), Addiko Bank (+ 3,23 Prozent auf 22,40 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 64,15 EUR), Palfinger (+ 2,31 Prozent auf 33,15 EUR) und DO (+ 1,97 Prozent auf 186,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen UBM Development (-2,60 Prozent auf 22,50 EUR), Warimpex (-1,57 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-1,43 Prozent auf 3,45 EUR), STRABAG SE (-1,02 Prozent auf 78,00 EUR) und Telekom Austria (-0,92 Prozent auf 8,60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 721 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,865 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|22,40
|3,23%
|Andritz AG
|64,15
|2,64%
|DO & CO
|186,40
|1,97%
|Erste Group Bank AG
|97,50
|0,88%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,40
|0,74%
|Marinomed Biotech AG
|19,70
|-0,25%
|OMV AG
|48,20
|0,58%
|Palfinger AG
|33,15
|2,31%
|Raiffeisen
|35,28
|0,51%
|STRABAG SE
|78,00
|-1,02%
|Telekom Austria AG
|8,60
|-0,92%
|UBM Development AG
|22,50
|-2,60%
|Vienna Insurance
|51,10
|5,80%
|Warimpex
|0,50
|-1,57%
|ZUMTOBEL AG
|3,45
|-1,43%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 531,16
|0,82%
