STRABAG Aktie

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

Kursentwicklung 04.12.2025 17:59:19

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich

Der ATX Prime gewann am Abend an Wert.

Zum Handelsende sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,82 Prozent auf 2 531,16 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 2 510,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 504,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 533,10 Einheiten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 2 304,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 767,92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 38,62 Prozent nach oben. Bei 2 533,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 5,80 Prozent auf 51,10 EUR), Addiko Bank (+ 3,23 Prozent auf 22,40 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 64,15 EUR), Palfinger (+ 2,31 Prozent auf 33,15 EUR) und DO (+ 1,97 Prozent auf 186,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen UBM Development (-2,60 Prozent auf 22,50 EUR), Warimpex (-1,57 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-1,43 Prozent auf 3,45 EUR), STRABAG SE (-1,02 Prozent auf 78,00 EUR) und Telekom Austria (-0,92 Prozent auf 8,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 721 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,865 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen

14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 22,40 3,23% Addiko Bank
Andritz AG 64,15 2,64% Andritz AG
DO & CO 186,40 1,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 97,50 0,88% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,40 0,74% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Marinomed Biotech AG 19,70 -0,25% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,20 0,58% OMV AG
Palfinger AG 33,15 2,31% Palfinger AG
Raiffeisen 35,28 0,51% Raiffeisen
STRABAG SE 78,00 -1,02% STRABAG SE
Telekom Austria AG 8,60 -0,92% Telekom Austria AG
UBM Development AG 22,50 -2,60% UBM Development AG
Vienna Insurance 51,10 5,80% Vienna Insurance
Warimpex 0,50 -1,57% Warimpex
ZUMTOBEL AG 3,45 -1,43% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 531,16 0,82%

