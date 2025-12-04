UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Kursentwicklung im Fokus
|
04.12.2025 15:59:41
Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent fester bei 2 519,76 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 2 510,49 Punkten in den Handel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.
Bei 2 525,47 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 504,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 384,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 304,67 Punkten berechnet. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 1 767,92 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 38,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 525,47 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 5,38 Prozent auf 50,90 EUR), Andritz (+ 3,20 Prozent auf 64,50 EUR), DO (+ 1,64 Prozent auf 185,80 EUR), CPI Europe (+ 1,42 Prozent auf 15,05 EUR) und Rosenbauer (+ 1,33 Prozent auf 45,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-3,80 Prozent auf 19,00 EUR), Wolford (-3,31 Prozent auf 3,50 EUR), UBM Development (-2,16 Prozent auf 22,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,95 Prozent auf 6,04 EUR) und AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 181 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBM Development AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
02.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
02.12.25
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX Prime mittags steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|03.06.20
|UBM Development buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.05.17
|UBM Development Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|12.04.17
|UBM Development Hold
|Baader Bank
|16.02.17
|UBM Development Kauf
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|24,30
|0,00%
|Andritz AG
|64,15
|2,64%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|14,97
|0,88%
|DO & CO
|186,40
|1,97%
|Erste Group Bank AG
|97,50
|0,88%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,40
|0,74%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,14
|-0,32%
|Marinomed Biotech AG
|19,70
|-0,25%
|OMV AG
|48,20
|0,58%
|Raiffeisen
|35,28
|0,51%
|Rosenbauer
|45,10
|0,22%
|UBM Development AG
|22,50
|-2,60%
|Vienna Insurance
|51,10
|5,80%
|Wolford AG
|3,60
|-0,55%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 531,16
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.