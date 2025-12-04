Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent fester bei 2 519,76 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 2 510,49 Punkten in den Handel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.

Bei 2 525,47 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 504,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 384,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 304,67 Punkten berechnet. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 1 767,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 38,00 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 525,47 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 5,38 Prozent auf 50,90 EUR), Andritz (+ 3,20 Prozent auf 64,50 EUR), DO (+ 1,64 Prozent auf 185,80 EUR), CPI Europe (+ 1,42 Prozent auf 15,05 EUR) und Rosenbauer (+ 1,33 Prozent auf 45,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-3,80 Prozent auf 19,00 EUR), Wolford (-3,31 Prozent auf 3,50 EUR), UBM Development (-2,16 Prozent auf 22,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,95 Prozent auf 6,04 EUR) und AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 181 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at